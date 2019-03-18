Wojciech Szczesny: Robin van Persie, Türkiye'ye transfer oldu ve büyük kariyeri sona erdi

Arsenal'de bir dönem Robin van Persie ile birlikte forma giyen Juventus'un kalecisi Wojciech Szczesny, Hollandalı futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Wojciech Szczesny, "Van Persie, Arsenal'den ayrılarak Manchester United'a gitti ve ertesi yıl şampiyonluk kazandı. Sonra yedek aldı. Türkiye'ye transfer oldu ve büyük kariyeri sona erdi" şeklinde konuştu.

"SON DERECE KİBİRLİYDİ"

Van Persie'nin kibirli olduğunu söyleyen Szczesny, "Van Persie farklı kararlar alarak Arsenal'de daha fazla şey elde edebilirdi. Persie son derece kibirliydi" ifadeleriyle kullandı.

Wojciech Szczesny ile Robin van Persie, 2010-2012 yılları arasında Arsenal'de birlikte oynadı. (Sporx)



