Wolfsburg 1 - 3 Bayern Münih

Bayern Münih, Uluslar Ligi arasının ardından Bundesliga'ya Wolfsburg deplasmanıyla döndü. Mücadelenin 30. dakikada Matt Hummels'in ara pasına hareketlenen Lewandowski şık bir vuruşla topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 48'de yine Lewandowski rakip kaleciyi avladı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 57. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Arjen Robben, Bayern'i 10 kişi bıraktı. Oyunun dengeye geldiği anlarda Wolfsburg golü gecikmedi ve Mehmedi'nin asistiyle Wout Weghourst skoru 2-1 yaptı.

James Rodriguez, 78'de sahneye çıktı ve attığı golle Bayern Münih'in 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. 3 hafta aradan sonra galibiyet alan Bayern Münih 16 puanla 2. sıraya yükselirken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Augsburg 0 - 0 Leipzig

Bayer Leverkusen 2 - 2 Hannover 96

Nürnberg 1 - 3 Hoffenheim

Stuttgart 0 - 4 Borussia Dortmund



