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Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2020 19:24 | Son Güncelleme

Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu

Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferinin tamamlandığını açıkladı.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANMADI

Wolfsburg: İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği transfer detayları paylaşılmayacaktır

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