Wolfsburg'un Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek istediği iddia edildi

Sezon başında 40 milyon euro’luk transfer yatırımının hakkını veremeyen ve elindeki kadroyu çok da iyi kullanamayan Wolfsburg, Bruno Labaddia ile yollarını ayırıyor.
ÖNCELİKLERİ ALMAN AMA ABDULLAH AVCI DA TERCİHLER ARASINDA
Ligde şu anda 8.sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilme adına önünde 3 güçlü rakibi olan Wolfsburg, Labaddia ile beklenen çıkışı yapamazken, Alman ekibinin yönetimi, sezon sonunda Labaddia ile yolların ayrılacağını açıklamıştı. Sezon biter bitmez yeni hoca arayışlarına koyulacak olan Bundesliga ekibinin tercihleri arasında Abdullah Avcı’nın da olduğu iddia edildi.
AVCI ŞU ANDA SADECE LİGE KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA
Süper Lig’de Başakşehir ile iyi işler yapan ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı’nın Wolfsburg tarafından yoklandığı öğrenilirken, Avcı’nın şu anda tek düşüncesinin ligde devrim yapıp 3 büyüklerin hegemonyasını yıkmak olduğu ifade edildi.
WOLFSBURG ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMIŞ BİR TAKIM
BundesLiga’da takıma her sezon iyi yatırım yapan ve dikkat çekici transferlerle ilgi toplayan Wolfsburg 2009’daki başarısını 11 yıl sonra tekrar etmek istiyor.
(Güneş)
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