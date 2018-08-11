Wolverhampton 2 - 2 Everton (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Everton, deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile 2-2 berabere kaldı.
Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Everton, yeni transferi Brezilyalı Richarlison'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Everton'da Phil Jagielka, rakibine yaptığı sert faulün ardından 41. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Wolverhampton Wanderers, 44. dakikada Ruben Neves ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Everton'da bir kez daha sahneye çıkan Richarlison, 67. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Wolverhampton Wanderers ise 80 dakikada Raul Jimenez ile fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 eşitlikle noktalandı.
82 dakika boyunca sahada kalan ve yerini Oumar Niasse'ye bırakan milli futbolcu Cenk Tosun, Richarlison'un ikinci golüne yaptığı asistle skora katkı sağladı.
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