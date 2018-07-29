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Wolverhampton Pepe'den vazgeçmiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı için çalışmalarını sürdüren Wolverhampton, son olarak teklifini 7 milyon Euro’ya çıkardı. 35 yaşındaki stoperin kulüple 1 yıllık kontratının kalmasını göz önünde bulunduran yönetim, öneriye sıcak bakıyor.

Wolverhampton Pepe'den vazgeçmiyor!

La Liga devi Real Madrid’teki 10 yıllık macerasının ardından geçen sezonun başında Siyah-Beyazlılar’a transfer olan Pepe, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu üst düzey futbolla alkış toplamıştı.

Kara Kartal’da, 35 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki stoper, Portekiz Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda da şov yapınca bir anda tekrar transfer döneminin gözdesi olmuştu.

Tecrübeli futbolcu için ilk olarak Çin ve Katar’dan teklifler alan Siyah-Beyazlılar, yıldız ismin bu 2 ülkede futbol hayatına devam etmeye sıcak bakmaması sonrasında astronomik önerileri geri çevirmişti.

Bu gelişmenin ardından Pepe için son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton devreye girdi.

Resmi yollardan

Pepe için menajerler aracılığıyla ilk olarak 4 milyon Euro’luk öneride bulunan ve yapılan pazarlıklar sonrasında bu bedeli son olarak 7 milyon Euro’ya çıkaran Ada temsilcisi, yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Teklifin 4 milyon Euro’dan 7 milyon Euro’ya çıkmasından memnun olan yönetimin, öneriyi getiren menajere Wolverhampton’ın resmi yollardan bildirimini yapması halinde gündemlerine alacaklarını ilettiği belirtildi.

Beşiktaş’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Pepe’den para kazanmaya sıcak bakan yönetim, Wolverhampton’dan gelecek resmi teklifi bekliyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş pepe Spor Toto Süper Lig Premier Lig Wolverhampton

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