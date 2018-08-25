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Wolverhampton Wanderers 1 - 1 Manchester City (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Manchester City karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Wolverhampton Wanderers 1 - 1 Manchester City (Maç özeti)

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, Wolverhampton deplasmanından bir puanla dönerken maça hakem kararları damga vurdu.

Çok heyecanlı ve çekişmeli başlayan karşılaşmada ilk yarıda iki ekip de karşılıklı fırsatlar buldu. Sergio Aguero'nun bir şutu direkten dönerken, Raheem Sterling'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Rui Patricio harike bir hamleyle topu çeldi, direğe de çarpan top kornere çıktı. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

  1. dakikada Wolves atağında Joao Moutinho soldan ortasını açarken, Willy Boly'nin arka direkte eliyle değdiği top ağlarla buluştu: 1-0

  2. dakikada İlkay Gündoğan'ın kullandığı serbest atışta Aymeric Laporte iyi yükseldi ve kafa vuruşu ile skora dengeyi getirdi: 1-1

Maçın son saniyelerinde 90+5'te kendisine yapılan faul sonrasında ceza sahasının hemen sol çaprazında kazanılan frikikte topun başına geçen Aguero, topu direğe nişanladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

  1. maçında ilk kez puan kaybeden City, haftaya Newcastle United'ı ağırlayacakken, henüz 2. puanını alabilen Wolverhampton ise West Ham United'a konuk olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Wolverhampton Wanderers ingiltere premier ligi Premier Lig

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