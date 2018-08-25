Wolverhampton Wanderers 1 - 1 Manchester City (Maç özeti)

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, Wolverhampton deplasmanından bir puanla dönerken maça hakem kararları damga vurdu.
Çok heyecanlı ve çekişmeli başlayan karşılaşmada ilk yarıda iki ekip de karşılıklı fırsatlar buldu. Sergio Aguero'nun bir şutu direkten dönerken, Raheem Sterling'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Rui Patricio harike bir hamleyle topu çeldi, direğe de çarpan top kornere çıktı. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
dakikada Wolves atağında Joao Moutinho soldan ortasını açarken, Willy Boly'nin arka direkte eliyle değdiği top ağlarla buluştu: 1-0
Maçın son saniyelerinde 90+5'te kendisine yapılan faul sonrasında ceza sahasının hemen sol çaprazında kazanılan frikikte topun başına geçen Aguero, topu direğe nişanladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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