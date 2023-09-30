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Wolves, Manchester City'nin serisini bitirdi! 6 maç sonra...

30.09.2023 19:46 | Son Güncelleme:
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Premier Lig’in 7. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Wolverhampton’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla City’nin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de, Wolverhampton'a 2-1 mağlup olan Manchester City'nin ligde 6'da 6 galibiyet serisi sona erdi.

Premier Lig'in 7. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, deplasmanda, futbolcusu Ruben Dias'ın 13. dakikada kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

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Manchester City, maçın 58. dakikasında Julian Alvarez'ın golü ile beraberliği yakalarken Wolverhampton, 66. dakikada Hee-chan Hwang'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

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Premier Lig lideri Manchester City, 18 puanda kalırken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Wolverhampton ise puanını 7'ye çıkardı.

Günün diğer maçlarında ise Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 mağlup ederken Aston Villa ise konuk ettiği Brighton'ı 6-1 yendi. Maçta, Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, maçta ilk 11'de forma giyerken 57. dakikada oyundan çıktı.

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