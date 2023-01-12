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Wout Weghorst kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile yollar resmen ayrılıyor!

12.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Wout Weghorst yollarını resmen ayırıyor. Hollandalı futbolcunun, kısa süre içinde Manchester’a gideceği öne sürüldü. Konuya ilişkin basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Wout Weghorst kimdir, kaç yaşında? İşte Beşiktaş'la yollarını ayıran Wout Weghorst'un hayatı, biyografisi ve profesyonel futbol kariyeri...

Wout Weghorst kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile yollar resmen ayrılıyor!

Wout Weghorst ile ilgili basında yer alan son dakika haberlerinin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile Beşiktaş yollarını ayırdı. Peki, Wout Weghorst kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout François Maria Weghorst 7 Ağustos 1992 yılında Borne'de dünyaya geldi.

Hollandalı millî futbolcu son olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta oynamaktaydı.

WOUT WEGHORST HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wout Weghorst'un altyapı kariyeri:

2010-2011 DETO
2011-2012 Willem II

Wout Weghorst'un profesyonel futbol kariyeri:

2012-2014 Emmen
2014-2016 Heracles Almelo
2016-2018 AZ
2018-2022 Wolfsburg
2022- Burnley
2022- → Beşiktaş (kiralık)

Wout Weghorst'un milli takım kariyeri:

2014 Hollanda U-21
2018- Hollanda

BEŞİKTAŞ'TA WOUT WEGHORST İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor.

Wout Weghorst siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetti.

Wout Weghorst kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak.

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