Wout Weghorst kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile yollar resmen ayrılıyor!

Wout Weghorst ile ilgili basında yer alan son dakika haberlerinin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile Beşiktaş yollarını ayırdı. Peki, Wout Weghorst kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout François Maria Weghorst 7 Ağustos 1992 yılında Borne'de dünyaya geldi.

Hollandalı millî futbolcu son olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta oynamaktaydı.

WOUT WEGHORST HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wout Weghorst'un altyapı kariyeri:

2010-2011 DETO

2011-2012 Willem II

Wout Weghorst'un profesyonel futbol kariyeri:

2012-2014 Emmen

2014-2016 Heracles Almelo

2016-2018 AZ

2018-2022 Wolfsburg

2022- Burnley

2022- → Beşiktaş (kiralık)

Wout Weghorst'un milli takım kariyeri:

2014 Hollanda U-21

2018- Hollanda

BEŞİKTAŞ'TA WOUT WEGHORST İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor.

Wout Weghorst siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetti.

Wout Weghorst kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak.

