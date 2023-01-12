Wout Weghorst kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile yollar resmen ayrılıyor!

Wout Weghorst ile ilgili basında yer alan son dakika haberlerinin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile Beşiktaş yollarını ayırdı. Peki, Wout Weghorst kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Wout François Maria Weghorst 7 Ağustos 1992 yılında Borne'de dünyaya geldi.
Hollandalı millî futbolcu son olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta oynamaktaydı.
Wout Weghorst'un altyapı kariyeri:
2010-2011 DETO
2011-2012 Willem II
Wout Weghorst'un profesyonel futbol kariyeri:
2012-2014 Emmen
2014-2016 Heracles Almelo
2016-2018 AZ
2018-2022 Wolfsburg
2022- Burnley
2022- → Beşiktaş (kiralık)
Wout Weghorst'un milli takım kariyeri:
2014 Hollanda U-21
2018- Hollanda
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor.
Wout Weghorst siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetti.
Wout Weghorst kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak.