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WRC'de 3. yarışı Sebastien Ogier kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2020 sezonunun üçüncü yarışını 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

WRC'de 3. yarışı Sebastien Ogier kazandı

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun üçüncü heyecanı Meksika'da yaşandı.

Takımların, sağlık önlemleri sebebiyle uygulanması planlanan yeni seyahat yasaklarından önce yeniden Avrupa'ya dönebilmeleri için bir gün kısaltılan yarışı 2 saat 47 dakika 47.6 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak bu sezonun ilk zaferini elde etti. Bu sonuçla Ogier, Meksika'da 6'ncı kez podyumun en üstüne çıkarak bu alanda rekora sahip olan Sebastien Loeb'ün rekoruna da ortak oldu. İkinci sırayı 27.8 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken Teemu Suninen ise Ogier'nin 37.9 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Meksika Rallisi'nde zafere ulaşan Sebastien Ogier, hem kovboy unvanını korudu hem de puanını 62'ye yükselterek pilotlar sırlamasında liderliğe oturdu. Pilotlar sıralamasında Ogier'i diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuvile takip ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sebastien ogier wrc dünya ralli şampiyonası

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