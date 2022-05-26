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Wushu'da Avrupa Şampiyonu Cizreli sporcu okulunda çiçeklerle karşılandı

26.05.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wushu'da Avrupa Şampiyonu Cizreli sporcu okulunda çiçeklerle karşılandı

DİYARBAKIR (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Baran Çelik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde okuduğu okulda çiçeklerle karşılandı.

Bulgaristan'da 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nın ardından Çelik, Cizre ilçesine döndü.

Okuduğu Cizre Fen Lisesinde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından alkışlarla ve çiçekle karşılanan Çelik, 6 yaşından bu yana uzak doğu sporu yaptığını ve kendisine bu sporu sevdiren amcası milli sporcu Cudi Çelik olduğunu söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde mart ayında düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 75 kiloda Türkiye Şampiyonu olduğunu ve milli takıma katılmaya hak kazandığını anımsatan Baran Çelik, "Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda rakiplerimi yenerek Avrupa Şampiyonu oldum." dedi.

Şampiyonaya Türk halkının desteği, duası ve gücünü arkasında hissederek çıktığını anlatan Çelik, bu duygularla Avrupa Şampiyonu olduğunu ve Türk bayrağını zirveye çıkartmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını aktardı.

Bundan sonraki hedefinin aralık ayında düzenlenecek olan Dünya Wushu Şampiyonasında birincilik olduğunu dile getiren Çelik, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Selim Duran da öğrencileri Çelik ile gurur duyduklarını anlatarak bu başarıların diğer öğrencilere de örnek olduğunu dile getirdi.

Çelik'in Avrupa'dan şampiyonlukla döneceğinden emin olduklarını ifade eden Duran, "Çünkü öğrencilerimiz çok yetenekliler ve kendilerine olan güvenleri de çok yüksek." ifadelerini kullandı.

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