WWE yıldızı Lana ringlere dönüyor!

Gerçek adı Catherine Joy Perry olan WWE'nin divası olarak bilinen Lana ringlerde 2021'de de kalmaya devam edecek.Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Lana 2020 yılında sponsorlu moda paylaşımları ve TikTok'a içerik çekerek geçirdi.

Yüzbinlerce dolarlık reklam anlaşmaları yapan Lana'nın ringlere veda edeceği iddia edilmişti.Hayranları Lana'nın tekrar ringlere dönmesini beklerken imza haberi geldi.

Lana gelecek sezon için WWE ile sözleşme imzaladı ve ringlerde kalmaya karar verdi.Kocası Miro da WWE güreşçisi olan Lana, en çok konuşulan isimlerden.Lana ayrıca kadın yıldız güreşçilerden oluşan Ravishing Harts takımına da katıldı.Yıldız dövüşçü hakkında geçtiğimiz yaz aylarından bunalımda iddiaları ortaya atılmıştı.

Lana'nın son derece geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.Düzgün fiziğiyle moda firmalarının da gözdesi olan Lana birçok reklamda yer aldı.Lana 2021 yılında da hem reklamlara hem de ringlere devam edecek.