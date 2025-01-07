X'in gündeminde Aysun Kayacı var! Türkiye'yi terk etmişti... Şimdi ne yapıyor?

MYNET DETAY- Uzun yıllardır Londra’da yaşayan ve Türkiye’deki modellik kariyerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Aysun Kayacı, son dönemde yeniden gündeme geldi. X platformunda TT olan Aysun Kayacı geçmiş yıllarda yaptığı bazı açıklamalar ve yaşam tarzıyla, bugün de adından söz ettirdi. Peki, Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? İşte detaylar...

"Doktorlar" dizisindeki "Kader" karakteri ile tanınan eski bir manken ve oyuncu 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşmesinin ardından bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

2012 yılında evlendikten sonra Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, o dönemde daha sade bir yaşamı tercih etti. Uzun yıllar boyunca medyadan uzak durmayı seçen Kayacı, sosyal medyadan da uzakta. Yıllarca Londra'da yaşamını sürdüren ünlü model zaman zaman Türkiye'ye tatile geliyor.

Yıllar sonra yeniden gündem olan Aysun Kayacı, geçtiğimiz yıl Bodrum’un Türkbükü'ndeki evinde görüntülendi. Eski zamanların aksine daha sade ve huzurlu bir yaşam sürmeye devam eden Kayacı, yalnızca yakın çevresiyle vakit geçiriyor.

O SÖZLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Aysun Kayacı yıllardır unutulmayan ve sürekli hatırlatılan 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözleriyle hafızalara kazındı. Kayacı geçtiğimiz yıllarda bu sözün sürekli gündeme gelmesine dair şunları demişti:

"Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum."