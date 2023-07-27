Bir döneme damga vurmuştu... Aysun Kayacı yıllar sonra Bodrum’da görüntülendi

Bir dönem podyumların gözde isimleri arasında yer alan ve Emre Aşık ile yaşadığı aşkla tanınan Aysun Kayacı zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor.

2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenip Londra’ya yerleştikten sonra daha sade bir yaşamı tercih eden Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Doktorlar’ın Kader’i ve Şeytanın Pabucu filminin Aysel'i olarak da tanınan eski manken önceki gün Türkbükü’ndeki evinde görüntülendi. 44 yaşındaki eski mankenin kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.

O SÖZLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Aysun Kayacı yıllardır unutulmayan ve sürekli hatırlatılan 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözleriyle hafızalara kazındı. Kayacı geçtiğimiz yıllarda bu sözün sürekli gündeme gelmesine dair şunları demişti:

"Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum." (Magazin D)

