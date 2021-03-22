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Xabi Alonso, Mönchengladbach'ın başına geçiyor

22.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol bıraktıktan sonra teknik adamlık kariyerine başlayan Xabi Alonso, Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Xabi Alonso, Mönchengladbach'ın başına geçiyor

Almanya Ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın gelecek sezon yeni teknik direktörünün Xabi Alonso'nun olacağı öne sürüldü.

Alman basınından Bild, yeni sezonda Borussia Dortmund'un başına geçecek olan Marco Rose'un yerine Mönchengladbach'ın başına Xabi Alonso'nun geçeceğini duyurdu.

5 milyon euroluk tazminatı ödemeyi kabul eden Marco Rose'nun Dortmund'da Edin Terzic'in yerine geçeceği resmen açıklanmıştı. Arayışlarını sürdüren Mönchengladbach'ın Xabi Alonso'da karar kıldığı belirtildi.

Bayern Münih'te 3 sezon forma giyen Xabi Alonso, Almanya'dan ayrıldıktan sonra 4 sonra yeniden Bundesliga'ya geri dönecek.

Şu anda Real Sociedad B Takımı'nı çalıştırran 39 yaşındaki Xabi Alonso, daha önce Real Madrid altyapısında da görev yapmıştı.

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