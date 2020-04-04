Xavi'den Barselona'daki hastaneye 1 milyon euro bağış

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon euro bağış yaptı.

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

<iframe src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJVR09rSGtkNyIsInAiOiJteW5ldCIsInBsIjoiIn0= frameborder="0" allowfullscreen scrolling="no">

