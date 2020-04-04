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Xavi'den Barselona'daki hastaneye 1 milyon euro bağış

İSPANYA HABERLERİ  | 04.04.2020 21:08 | Son Güncelleme

İspanyol devi Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi, Barcelona şehirnde bulunan koronavirüs hastanesine 1 milyon euro bağışta bulundu.

Xavi'den Barselona'daki hastaneye 1 milyon euro bağış

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon euro bağış yaptı.

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

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