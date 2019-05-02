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Xavi Hernandez futbolu bırakıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 02.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Kariyerini Katar'ın El Sadd kulübünde sürdüren Barcelona'nın unutulmaz isimlerinden Xavi Hernandez, sezon sonunda futbolu bırakacak.

Xavi Hernandez futbolu bırakıyor

İspanyol futbolcu Xavi, Katar'ın The Peninsula gazetesinde yayımlanan yazısında, "Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, bu dönemde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 8'i İspanya liginde olmak üzere 25 kupa kazandı.

Barcelona'da çıktığı 767 maçta 85 gol atan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda da bir dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Xavi, 2015'ten bu yana oynadığı Katar'ın El Sadd takımında ise biri ligde olmak üzere 4 kez kupa sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
xavi hernandez barcelona

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