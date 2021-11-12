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Daniel Alves, resmen Barcelona'da

12.11.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xavi eski takım arkadaşının transferine onay verdi. İspanyol basınına göre Daniel Alves önümüzdeki günlerde Barcelona'ya dönebilir.

Daniel Alves, resmen Barcelona'da

Barcelona, eski oyuncusu Dani Alves'in yeniden takıma katıldığını duyurdu. 5 yıl sonra takıma dönen 38 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha opsiyonlu olmak üzere Haziran 2022'e kadar Katalan ekibiyle sözleşme imzaladı.

Brezilyalı oyuncu, önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak. Efsane sağ bek, Ocak ayından itibaren forma giyebilecek.

XAVİ ONAY VERDİ

İddiaya göre Barcelona yönetimi Daniel Alves'in ilerleyen yaşı nedeniyle transferi konusunda ikiye bölündü. Ancak Sport'un haberine göre teknik direktör Xavi, Daniel Alves için onay verdi.

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Alves'in önümüzdeki süreçte Barcelona'ya geri dönmesi bekleniyor. Barcelona'nın bu transferi Ocak ayından önce bitirmeyi hedeflediği konuşuluyor.

BARCELONA'DA NELER YAPTI?

Daniel Alves 2008 yazında Sevilla'dan 35 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş ve 8 yıl Katalan devinin formasını giymişti.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Alves, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez zafere uzandı. Bunun yanı sıra yıldız futbolcu 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 8 yılda toplam 23 kupa zaferi yaşadı.

Daniel Alves uzun yıllar birlikte top oynadığı Xavi'nin ayrılığından bir yıl sonra Barcelona'ya veda etmişti.

Kariyeri boyunca sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev yapan Daniel Alves, Brezilya'ya döndükten sonra son yıllarda orta sahada forma giyiyordu.


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