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Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

08.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

Ligde Fırtına gibi esen bordo-mavililer bugün Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Başlattığı kasket modasıyla şehri kenetleyen Abdullah Avcı ve futbolcuları kazanarak 5'te 5 yapmak istiyor.

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor bugün 19:00'da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak. 48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak.

Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Mallan, Acquah, Umut, Fofana, Adem, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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