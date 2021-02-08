Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor bugün 19:00'da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak. 48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak.

Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Mallan, Acquah, Umut, Fofana, Adem, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

