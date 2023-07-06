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Ya Çok Seversen'in Barış'ı Durukan Çelikkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Durukan Çelikkaya'nın oynadığı diziler

06.07.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisinde Barış karakterini canlandıran Durukan Çelikkaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen'de Kerem Bürsin ile Şerif Erol başrolleri paylaşacak. Kübra Sülün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Peki, Ya Çok Seversen'in Barış'ı Durukan Çelikkaya kimdir? İşteDurukan Çelikkaya'nın oynadığı diziler...

Ya Çok Seversen'in Barış'ı Durukan Çelikkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Durukan Çelikkaya'nın oynadığı diziler

Durukan Çelikkaya ile ilgili araştırmalar bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan Ya Çok Seversen dizisi öncesi hız kazandı. Kerem Bürsün ile Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi annesinin hayatını kaybetmesinin ardından küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş'in hikayesini anlatacak. Durukan Çelikkaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ya Çok Seversen'in Barış'ı'i Durukan Çelikkayahakkında merak edilenler...

DURUKAN ÇELİKKAYA KİMDİR?

Durukan Çelikkaya 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa başladığı 2001 yılında rol aldığı Dedemin İnsanları filmi ile çocuk oyuncu olarak tanınan Durukan Çelikkaya, birçok yapımda rol aldı.

YA ÇOK SEVERSEN'İN BARIŞ'I DURUKAN ÇELİKKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Durukan Çelikkaya; Cinayet Masası İstanbul, Kurt Seyit ve Şura, Ferhat ile Şirin, Tozluyaka gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı.

Durukan Çelikkaya, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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