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  4. Ya Çok Seversen'in İlter'i Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız, Mucize Doktor... İşte Şerif Erol'un oynadığı diziler

Ya Çok Seversen'in İlter'i Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız, Mucize Doktor... İşte Şerif Erol'un oynadığı diziler

06.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisinde İlter karakterini canlandıran Şerif Erol vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen'de Kerem Bürsin ile Şerif Erol başrolleri paylaşacak. Kübra Sülün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Peki, Ya Çok Seversen'in İlter'i Şerif Erol kimdir? İşte Şerif Erol'un oynadığı diziler...

Ya Çok Seversen'in İlter'i Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız, Mucize Doktor... İşte Şerif Erol'un oynadığı diziler

Şerif Erol ile ilgili araştırmalar bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan Ya Çok Seversen dizisi öncesi hız kazandı. Kerem Bürsün ile Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi annesinin hayatını kaybetmesinin ardından küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş'in hikayesini anlatacak. Şerif Erol vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ya Çok Seversen'in İlter'i Şerif Erol hakkında merak edilenler...

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol Ekim 1963 Yyılında İzmir'de dünyaya geldi.

Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılında Açık Radyo'ya girmiştir.

Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı isimli dizilerin senaryo yazarlığını yapmıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.

YA ÇOK SEVERSEN'İN İLTER'İ ŞERİF EROL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yakında: Saklı Kalsın - (Müfit)
Yakında: Aniden - (Behçet)
2023-: Ya Çok Seversen - (İlter Evcili)
2023: Yargı - Hakim Yüksel
2023: Rüyanda Görürsün
2022: Cezailer (Fuat)
2022: Hayat Bugün (Ali Haydar Oruçov)
2021-2022: Camdaki Kız (Adil İpekoğlu)
2021: Sen Ben Lenin (İmam Malik)
2021: İlk ve Son
2021: Menajerimi Ara (Şerif Erol - Konuk Oyuncu)
2020: Hayalet: 3 Yaşam (Fikret)
2020: Öğretmen (Metin Müdür)
2017-2020: Kadın (Enver Sarıkadı)
2019: Kapı
2019: Mucize Doktor (Enver Sarıkadı - Konuk Oyuncu)
2018: Aşk Bu Mu (Rıza)
2017: Yol Ayrımı (Besim)
2016: Hangimiz Sevmedik - (Hulusi Gültekin)
2015: Kalbim Ege'de Kaldı (Osman Gıpgıp)
2014: Babamın Cesetleri (Baba)
2014: Şeref Meselesi (Hasan)
2009: Bahtı Kara (Okul Müdürü)
2008: Süt (İstasyon Şefi)
2001: Işık Sesini Arıyor - Belgesel (Seslendirme)
1996: Tabutta Rövaşata (Zühtü)
1992: Otel - Kısa Film


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