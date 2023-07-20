Ya Çok Seversen’in yıldızı Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenler gözlerine inanamadı! Herkes aynı şeyi söyledi

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Ya Çok Seversen'de Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin yakışıklılığı ve başrılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Özel hayatı merak edilen Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler çok şaşırdı. Kızıl saçlı ve renkli gözlü olan Kerem Bürsin'in kardeşi Melis tam tersi siyah saçlı ve kahverengi gözlü.

İki kardeşin birbirine hiç benzememesi ise sosyal medya kullanıcılarının 'Bunlar gerçek kardeş mi?' yorumunda bulunmasına neden oldu.

Kerem Bürsin'in ablası olan Melis Bürsin, evli ve bir çocuk annesidir. Beyrut'ta 2017'de evlenen Melis Bürsin, fotoğraf sanatçılığı yapıyor.

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin ise, çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır.

Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur.

ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.



