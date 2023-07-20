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  4. Ya Çok Seversen’in yıldızı Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenler gözlerine inanamadı! Herkes aynı şeyi söyledi

Ya Çok Seversen’in yıldızı Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i görenler gözlerine inanamadı! Herkes aynı şeyi söyledi

20.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Kerem Bürsin başarılı oyunculuk performansı ve yakışıklığıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun kız kardeşini görenler çok şaşırdı.

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Ya Çok Seversen'de Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin yakışıklılığı ve başrılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Özel hayatı merak edilen Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler çok şaşırdı. Kızıl saçlı ve renkli gözlü olan Kerem Bürsin'in kardeşi Melis tam tersi siyah saçlı ve kahverengi gözlü.

KEREM BURSİN ABLASI

İki kardeşin birbirine hiç benzememesi ise sosyal medya kullanıcılarının 'Bunlar gerçek kardeş mi?' yorumunda bulunmasına neden oldu.

melis bursin

Kerem Bürsin'in ablası olan Melis Bürsin, evli ve bir çocuk annesidir. Beyrut'ta 2017'de evlenen Melis Bürsin, fotoğraf sanatçılığı yapıyor.

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4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin ise, çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Kerem Bürsin

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır.

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Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur.

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ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

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Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.

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