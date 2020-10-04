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Yaban Domuzları plajda yiyecek arıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 04.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm sezonundaki hareketliliğin yavaşlaması ile domuzlar sokaklara, plajlara indi, çöplerde yiyecek aradı.Muğla’nın Marmaris ilçesinde özellikle pandemiden dolayı geç başlayan turizm sezonunda boş kalan sokaklarda domuzlar çok sık görülüyordu.

Yaban Domuzları plajda yiyecek arıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm sezonundaki hareketliliğin yavaşlaması ile domuzlar sokaklara, plajlara indi, çöplerde yiyecek aradı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde özellikle pandemiden dolayı geç başlayan turizm sezonunda boş kalan sokaklarda domuzlar çok sık görülüyordu. Sezonun yavaş yavaş sona gelmeye başladığı şu zamanlarda yaban domuzları yine plajlara indi, sokak aralarındaki çöplerde yiyecek aradı. Yaban domuzlarını gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntü çekmeyi ihmal etmedi. Özellikle Marmaris konulu sosyal medya mecralarında yaban domuzları ile ilgili şikayetçi olan ve hayvansever vatandaşlar arasında ciddi tartışmalara neden olan bu hayvanların akıbetinin ne olacağı da merak konusu oldu.

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Muğla Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
13:00
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:07

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Günizi Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Cansel Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
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