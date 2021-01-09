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Yaban domuzlarının ölüm vakaları arttı

09.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Yaban domuzlarının ölüm vakaları arttı

Kırklareli kuzeyinde yer alan devlet avlaklarında bir süredir gözlemlenen yaban domuzu ölümü vakalarıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırklareli Şubesinden gelen açıklamaya göre, Kırklareli’nin kuzeyinde bulunan avlak alanlarda yaban domuzlarının ölümüne ilişkin çalışmaların devam etiği bildirildi.

Kırklareli kuzeyinde yer alan devlet avlaklarında bir süredir gözlemlenen yaban domuzu ölümü vakalarıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırklareli Şubesinden gelen açıklamaya göre, Kırklareli’nin kuzeyinde bulunan avlak alanlarda yaban domuzlarının ölümüne ilişkin çalışmaların devam etiği bildirildi. Açıklamada, "Duyarlı avcılarımız tarafından ilimizin kuzeyinde yer alan devlet avlaklarında bir süredir gözlemlenen yaban domuzu ölümü vakalarına ilişkin bildirimler Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmektedir. Konu, Kırklareli Valiliğimiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz bilgisi dahilinde Müdürlüğümüzce takip edilmekte olup, ölümlerin muhtemel sebeplerinin araştırılması ve her türlü hayvana bulaşıcılık riskine karşı alınacak önlemlerin planlanabilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışılmaktadır. Buna göre ölen yaban domuzlarından veteriner hekimlerce numune alınmış olup numuneler inceleme aşamasındadır. Elde edilecek bulgular ve yapılacak değerlendirmeler ışığında yaban hayatımızın korunması adına gerekli çalışmalar ilgili kurumlarca yürütülerek kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yaban domuzlarının ölüm vakaları arttı

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