Yaban koyunlarının Kırşehir dağlarındaki serüveni klip oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 3 Aralık Dünya Yaban Hayvanları Günü dolayısıyla Anadolu yaban koyunlarının Konya'dan Kırşehir'in dağlarına uzanan serüveniyle ilgili klip hazırlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünce hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan klip, beğeni topladı.

Videoda, geçen yıl ağustos ve eylül aylarında Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilen 28 Anadolu yaban koyunun, Kırşehir'e getirilişi, Kervansaray Dağları'nda doğaya bırakılması ve kış aylarındaki yaşamları yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, Anadolu yaban koyunun nesli tehlike altında olduğunu ve 3 Aralık Dünya Yaban Hayvanları Günü'nde tanıtım faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Yaban koyunlarına ilgiyi ve onları korumayla ilgili bilinci artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Tezer, "Bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Anadolu yaban koyunlarını tanıtmayı amaçladık. Yaban hayatının devamlılığı için insanların bilinçlendirilmesi, yabani alanlar ve türler üzerindeki baskıların kaldırılması gerekir." dedi.

