Yabancı kontenjanında yer almayacak! Trabzonspor, yeni transferi Lazar Markovic'i şehre geliyor!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Süper Lig’den çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic, Trabzonspor'un yolunu tutuyor.

BUGÜN ŞEHRE GELİYOR

Maliyetleri azaltmak adına devre arasında transfer yapmama kararı alan Trabzonspor’un sürpriz transferi bu akşam kente gelecek. Saat 21.00 sıralarında havayoluyla gelmesi beklenen oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini kiralık olarak bordo - mavili takıma bağlayacak olan sözleşme imzalayacak.

YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) deprem nedeniyle ligden çekilmesine onay verdiği takımların oyuncuları, yeni takımlarında yabancı kontenjanından sayılmadan maç listesinde yer alabilecek.

Lazar Markovic, 2016/16 sezonunda Fenerbahçe formasını da terletmişti.

