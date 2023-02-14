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Yabancı kontenjanında yer almayacak! Trabzonspor, yeni transferi Lazar Markovic'i şehre geliyor!

14.02.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından felaketten yoğun şekilde etkilenen Gaziantep FK, ligden çekilme kararını TFF'ye iletmişti. Federasyon da kulübün talebini onaylamıştı. Trabzonspor, bu gelişmelerin ardından Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Yabancı kontenjanında yer almayacak! Trabzonspor, yeni transferi Lazar Markovic'i şehre geliyor!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Süper Lig’den çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic, Trabzonspor'un yolunu tutuyor.

BUGÜN ŞEHRE GELİYOR

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Maliyetleri azaltmak adına devre arasında transfer yapmama kararı alan Trabzonspor’un sürpriz transferi bu akşam kente gelecek. Saat 21.00 sıralarında havayoluyla gelmesi beklenen oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini kiralık olarak bordo - mavili takıma bağlayacak olan sözleşme imzalayacak.

YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMAYACAK

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) deprem nedeniyle ligden çekilmesine onay verdiği takımların oyuncuları, yeni takımlarında yabancı kontenjanından sayılmadan maç listesinde yer alabilecek.

Lazar Markovic, 2016/16 sezonunda Fenerbahçe formasını da terletmişti.

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