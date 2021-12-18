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Yabancı öğrenciler Türkiye'de tıp okumaktan mutlu

18.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan, İran, Sudan, Suriye, Almanya, Afganistan, Irak ve Yemen'den 26 yabancının eğitim aldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerini deneyimli akademisyenler rehberliğinde son teknolojik cihazlarla donanımlı doktorlar olarak yetiştiriyor - Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi İranlı Ghazal Shahnazıan: - "Çocukluk hayalimde tıp fakültesi okumak vardı. O yüzden hayalimin peşinden koştum ve şimdi çok mutluyum. Hayallerimi Türkiye'de gerçekleştireceğim" - Sudanlı Ala Muhammet Yusuf: - "Buradaki insanlar, eğitim sistemi ve hocalar çok iyi. Eğitimi tamamladıktan sonra Sudan'a gideceğim çünkü oradaki insanların doktora ihtiyacı var"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören, 8 ülkeden 26 yabancı öğrenci, Türkiye'de eğitim görmekten mutluluk duyuyor.

Kentte 2006 yılında kurulan, 12 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ile 3 enstitü, uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim veren üniversite, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin tercih ettiği eğitim kurumları arasında bulunuyor. Üniversitenin tıp fakültesini seçen yabancı öğrenciler de iyi imkanlarda öğrenim gördükleri için Türkiye'yi tercih etmekten memnuniyet duyuyor. Azerbaycan, İran, Sudan, Suriye, Almanya, Afganistan, Irak ve Yemen'den 26 yabancının eğitim aldığı fakülte, öğrencilerini deneyimli akademisyenlerin rehberliğinde son teknolojik cihazlarla donanımlı doktorlar olarak yetiştiriyor.

- Türkiye'nin gönül elçisi olacaklar

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, AA muhabirine, yabancı öğrencilerin Türkiye'de edindiği eğitimi, tecrübeyi ve insani değerleri ülkelerine taşıyarak Türkiye'nin gönül elçisi olacağını söyledi.

Yabancı öğrencilerin EBYÜ Tıp Fakültesi'ni tercih etmelerinin sebeplerinden bahseden Kantarcı, şöyle konuştu:

"Şu anda uyguladığımız bilimsel program, ders programları, dünyayla entegre ve başarılı bir şekilde hazırlanmış, günceli takip eden, sürekli yenilenen bir program. Bunu da tabii öğrenciler şu an internet ortamında görüyor ve takip ediyorlar. Bu bağlamda bizleri tercih ediyorlar. Tıp Fakültesi Anadolu'da butik bir üniversite. Tıp Fakültesi gibi tüm özellikler, olması gereken laboratuvarlar, deneyler, anatomi laboratuvarları, maket laboratuvarları, bunların tamamının olması nedeniyle de eğitimlerini olabildiğince optimale yakın alacaklarını düşündükleri için bizleri tercih ediyorlar."

Kantarcı, fakültede 8 ülkeden 26 öğrencinin standart kayıtla öğrenimlerine devam ettiğini belirterek Türk cumhuriyetlerinden de kısa süreli eğitimler için gelen çok sayıda öğrencilerinin bulunduğunu dile getirdi. Kantarcı, fazla sayıda İngilizce konuşabilen öğretim üyesine sahip olma avantajlarının da olduğunu aktardı.

- "Hayallerimi Türkiye'de gerçekleştireceğim"

Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi İranlı Ghazal Shahnazıan, ülkesinde yapılan sınavda ilk 6 bine girdiğini anlattı.

Türkiye'de yapılan sınava da girerek EBYÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığını belirten Shahnazıan, "Çocukluk hayalimde tıp fakültesi okumak vardı. O yüzden hayalimin peşinden koştum ve şimdi çok mutluyum. Hayallerimi Türkiye’de gerçekleştireceğim. İlk günler yalnız olmak zordu ama şimdi ailemle görüşüyorum onlar Erzincan'a geliyor, ben de İran'a gidiyorum." diye konuştu.

Sudanlı Ala Muhammet Yusuf ise Türkiye'deki eğitim sistemini beğendiği için Erzincan'ı tercih ettiğini ifade ederek "Buradaki insanlar, eğitim sistemi ve hocalar çok iyi. Eğitimi tamamladıktan sonra Sudan'a gideceğim çünkü oradaki insanların doktora ihtiyacı var. Afrika'da insanlar bazen doktor bulamıyor, bu yüzden oraya gideceğim." dedi.

Anne ve babası Türk olan Alman vatandaşı Cennet Coşkun da tıp fakültesi okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak "Türkiye'nin tıp eğitimi de daha iyi olduğu için burada tıp eğitimimi tamamlamak istiyorum. Erzincan da çok güzel bir yer, burada okumayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

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