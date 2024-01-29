Yabancı orduların "dokunmatik eldiven"lerinin derisi Biga'daki tabakhanede işleniyor

Türkiye'de dericilik faaliyetinin yapıldığı önemli merkezlerden olan Biga Tabakhanesindeki bir işletme, oğlak derilerini içinde özel karışımların yer aldığı dev kazanlarda işlemden geçiriyor. Bu sayede, istenen standart gereği, derinin daha pürüzsüz ve uzun süre dayanıklı olması sağlanıyor.

Firmanın ürettiği mamul deri kumaşlar, Avusturya, Çin, Fransa ve Hollanda orduları ile Almanya polis teşkilatı için dokunmatik eldiven üretilmesi amacıyla İzmir'deki atölyeye gönderiliyor.

HAM DERİ 3 HAFTA İŞLEME TABİ TUTULUYOR

Biga'daki deri işletmesinin müdürü Bora Sarsın, AA muhabirine, tabakhanelerinde farklı türlerde derilerin işlendiğini, oğlak derilerini de 3 hafta işleme tabi tutarak mamul hale getirdiklerini anlattı.

Bu derilerin İzmir'deki atölyelerinde eldivene dönüştürüldüğünü aktaran Sarsın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürettiğimiz malzemeler ilk önce kimyasallardan uzaklaştırılıyor. Standartların üzerinde krom altı dediğimiz bir değer var, o değerin altında ürünler isteniyor Avrupa'dan. Biz de bu aşamada bitkisel ürünler kullanıyoruz. Doğanın kirlenmesini minimize ediyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam 400-450 bin ayak (dericilik ölçü birimi) bir üretimimiz oldu. Hepsini yurtdışına ihracat olarak gerçekleştirdik. Onlar da gerek kendi bünyelerinde gerekse fason olarak Çin'de veya başka ülkelerde dikimini sağlıyorlar. Avrupa'daki müşterilerimiz genelde kendi ülkelerinin ihalelerine giriyor. Polis ve askeriyenin ihalelerini alarak dikimi zor olan, telefon ve tabletlerde kullanıma uygun bu dokunmatik eldivenleri üretiyor."

Sektöre girince birçok alanda deri eldiven kullanıldığını gördüklerini belirten Sarsın, "Çin'deki müşterimiz de hem spor hem moda tarzı hem de diğer müşterilerin fason üretimini yapıyor. Golf, tenis, işçi, kayak, motosiklet ve bisiklet eldivenleri için de deri işliyoruz." dedi.

Sarsın, firmanın, yurt dışındaki ortağı ile İzmir'de 70-80 kişinin çalıştığı ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu fason eldiven dikim atölyesi açtığını ifade etti.

Bu üretimin Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüklerini vurgulayan Sarsın, "Hayatımızın bir parçası olan cep telefonları ve tabletlerde kullanılmak üzere dokunmatik ekrana uygun eldivenler için deriyi işledik. Özel bir kimyasalla hazırladığımız bu deriler, eldivene dönüştürüldüklerinde polis ve askerler tarafından kış şartlarında rahatça kullanabilecek." diye konuştu.



