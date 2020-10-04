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Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 04.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şüpheli şahıs polisi alarma geçirdi.İlçe emniyet müdürlüğünü arayan bir vatandaş, durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu kırmızı sırt çantalı bir şahsın Kemal Paşa Mahallesi’nde dolaştığı ihbarında bulundu.

Samsun’un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şüpheli şahıs polisi alarma geçirdi.
İlçe emniyet müdürlüğünü arayan bir vatandaş, durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu kırmızı sırt çantalı bir şahsın Kemal Paşa Mahallesi’nde dolaştığı ihbarında bulundu. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen polis ekipleri şahsı durdurarak inceleme yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede yabancı uyruklu şahsın Bafra’ya otomobili ile birlikte geldiğini, İsaklı Mahallesi Bafra Devlet Hastanesi karşısında aracını park ettiğini belirledi. Yabancı uyruklu şahısla birlikte otomobilin yanına giden ekipler burada şahsın pasaportunda ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede Alman uyruklu İtalyan vatandaşı ve doktor olduğu, 16 Şubat 2020 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı ve pandemi dolayısıyla 11 Kasım 2020 tarihine kadar izinli olduğu belirlendi. Türkiye’de bulunma nedeninin ise iltica talebinde bulunmak olduğunu söyleyen şahıs, sakalı ve kıyafetinden dolayı bu tür olayların başına geldiğini belirtti. İsminin Daniel olduğu öğrenilen şahıs, yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı.

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