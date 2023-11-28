YABANİ 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV yayın akışı

Yabani 12. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...
Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Yabani dizisinin 11. bölümünde;
Neslihan kızını hastaneden çıkartıp çiftlik evine götürmüştür. Bütün aile Çağla’ya destek olmak için bir araya gelir. Çağla ailesinin ilgisiyle toparlanmaya çalışırken, Cesur’un da aklı Çağla’dadır. Rüya’dan küçük bir ricada bulunur. Ailenin çiftlik evinde olduğunu düşünen Rüya, Çağla’yı görmeye gider. Ama hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Yaman ve Alaz, peşinde oldukları Rüzgar’la ilgili bir ipucu bulurlar... Ama bu ipucu iki kardeşi çözmek zorunda kalacakları karanlık bir hikayeye götürür.
Yabani dizisinin 12. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Bay Yanlış