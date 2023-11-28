YABANİ 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV yayın akışı

Yabani 12. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 11. bölümünde;

Neslihan kızını hastaneden çıkartıp çiftlik evine götürmüştür. Bütün aile Çağla’ya destek olmak için bir araya gelir. Çağla ailesinin ilgisiyle toparlanmaya çalışırken, Cesur’un da aklı Çağla’dadır. Rüya’dan küçük bir ricada bulunur. Ailenin çiftlik evinde olduğunu düşünen Rüya, Çağla’yı görmeye gider. Ama hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Yaman ve Alaz, peşinde oldukları Rüzgar’la ilgili bir ipucu bulurlar... Ama bu ipucu iki kardeşi çözmek zorunda kalacakları karanlık bir hikayeye götürür.

YABANİ 12. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 12. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

FOX TV 28 KASIM 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Bay Yanlış







