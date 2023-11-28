MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YABANİ 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV yayın akışı

YABANİ 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV yayın akışı

28.11.2023 20:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaristliği ise Hilal Yıldız kaleme alıyor. Yabani dizisinin 12. bölümü 28 Kasım 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Yabani dizisi son bölümde ne oldu?

Yabani 12. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

yanani11.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 11. bölümünde;
Neslihan kızını hastaneden çıkartıp çiftlik evine götürmüştür. Bütün aile Çağla’ya destek olmak için bir araya gelir. Çağla ailesinin ilgisiyle toparlanmaya çalışırken, Cesur’un da aklı Çağla’dadır. Rüya’dan küçük bir ricada bulunur. Ailenin çiftlik evinde olduğunu düşünen Rüya, Çağla’yı görmeye gider. Ama hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Yaman ve Alaz, peşinde oldukları Rüzgar’la ilgili bir ipucu bulurlar... Ama bu ipucu iki kardeşi çözmek zorunda kalacakları karanlık bir hikayeye götürür.

YABANİ 12. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 12. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

YN

FOX TV 28 KASIM 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Bay Yanlış

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 yıl sonra geri dönen yıldız tesettüre girdi! Değişimi şaşırttı10 yıl sonra geri dönen yıldız tesettüre girdi! Değişimi şaşırttı
9 yıldır komadaydı, sokakta görenler çok şaşırdı! Herkes Kenan Işık sandı..9 yıldır komadaydı, sokakta görenler çok şaşırdı! Herkes Kenan Işık sandı..
Final mi yapıyor? Bakın kaç bölüm kalmış... Final mi yapıyor? Bakın kaç bölüm kalmış...
Anahtar Kelimeler:
yabani Oyuncu karakteri turu
En Çok Okunan Haberler
7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...

Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...

Seçil Erzan'ın telefonundaki enteresan yazışmalar ortaya çıktı! 'Şifacı'dan yardım istemiş: Allah'ın yardımları yanında olacaktır

Seçil Erzan'ın telefonundaki enteresan yazışmalar ortaya çıktı! 'Şifacı'dan yardım istemiş: Allah'ın yardımları yanında olacaktır

Sıra Dilan Polat'ın 'şampiyonlar ligi'nde: Hepsinin başını yaktı!

Sıra Dilan Polat'ın 'şampiyonlar ligi'nde: Hepsinin başını yaktı!

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!

Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.