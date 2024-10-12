Yabani dizisinde afiş krizi! Yeni oyuncuyu shopladılar, seyirci tepki gösterdi! "Simay'a ayıp ettiler..."

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani, NOW'ın sevilen dizilerinden ve yurt dışı satışları yüksek olan bir yapım. Köklü bir aileden kaçırılan ve sokaklara düşen bir çocuğun öyküsünün anlatıldığı dizi 2. sezon onayını da alarak yeni bölümleriyle ekran macerasına yeniden başlamıştı.

Yeni sezona başlamasının ardından da final iddiaları ortalıkta dolaşmıştı. Yabani dizisinin 2 bölüm sonra final yapacağı da iddia edilmişti. Yabani'nin Neslihan'ı Dolunay Soysert final söylentilerini yalanlayan bir paylaşım yapmıştı.

YENİ OYUNCUYU SHOPLAYINCA TEPKİ YÜKSELDİ!

Final söylentileri ortadan kalktıktan sonra şimdi de dizi afiş krizi nedeniyle gündeme geldi. Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas dizinin yeni sezonundaki ilk bölümünde vurularak öldürülmüştü ve ekrana veda etmişti. Barlas'ın yerine de kadroya Derin karakteri dahil oldu. İlayda Akdoğan'ın canlandırdığı karakter beklenen ilgiyi yakalayamadı. Yeni oyuncunun kadroya girmesiyle de yapım ekibi yeni bir afiş hazırladı ve yayınladı.

Yeni afişte ise İlayda Akdoğan'ın Simay Barlas'ın yerine shoplanması tepkiyle karşılandı. Simay Barlas'a ayıp edildiğini söyleyen kullanıcılar, yeniden oyuncularla yeni bir afiş çekimi yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler...