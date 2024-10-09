Yabani dizisi final mi yapacak? Dolunay Soysert'ten o iddiaya açıklama geldi!

Yeni sezonda birçok kanalda yeni diziler yayın hayatına başladı. Bazı diziler reytinglerde istenen sonucu alamadı. Kısa süre içinde de final haberleri almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Cuma akşamları seyirciyle buluşan Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisi için final kararı alınmıştı.

Kötü Kan'la birlikte ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta ve Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas'ın da final yapacağı haberini almıştık.

YABANİ İÇİN DE FİNAL İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI!

Hikayesiyle seyirciyi kısa sürede etkisi altına alan, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinin 2 bölüm sonra final yapacağı da iddia edilmişti. İzleyicileri tarafından böyle bir ihtimalin mümkün olmadığı söylenmişti ve bu iddiayı ortaya atan Dedikoducu Çocuk isimli kullanıcıya tepki yükselmişti.

DOLUNAY SOYSERT'TEN PAYLAŞIM GELDİ!

Yapım ekibinden ve oyuncularda açıklama beklerken Yabani'nin Neslihan'ı Dolunay Soysert final söylentileriyle ilgili paylaşım yaptı. Soysert, esprili bir dille iddiayı yalandı. "Biz bitti demeden bitmez" dedi.