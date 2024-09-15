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Yabani'nin Rüya'sı öldü, Simay Barlas diziden ayrıldı! Eski aşkı Halit Özgür Sarı böyle veda etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.09.2024 08:55
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Yabani dizisinde birlikte rol alan Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın aşkı kısa sürmüştü. Ayrılığının ardından dizi senaryosu bile değiştirildi ama yine de ikili uzun soluklu aynı sette olamadı. Yaban'ın Rüya'sı Simay Barlas diziden ayrıldı!

Yabani'nin Rüya'sı öldü, Simay Barlas diziden ayrıldı! Eski aşkı Halit Özgür Sarı böyle veda etti

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in oyuncu kadrosunda olduğu Yabani dizisi ekranlara döndü.

Yabani dizisinin başrolleri Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüş bir set aşkı daha ortaya çıkmıştı. Ancak bu aşk uzun soluklu olamadı.

Ayrılığın ardından senaryonun bile değiştirildiği iddiası gündeme gelirken dizideki Rüya'ya hayat veren Simay Barlas rol gereği öldü ve diziden ayrıldı.

Dizide Yaman ve Rüya karakterlerine hayat veren ve gerçek hayatta sevgili olan Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas ise gündem oldu.

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ESKİ AŞKA VEDA MESAJI

Simay Barlas'ın vedasının ardından hem eski sevgilisi hem de dizideki partneri Halit Özgür Sarı'dan veda mesajı gecikmedi.

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Sarı Instagram hikayesinde "Sen benim karşılaştığım en iyi insan, oynadığım en iyi oyunculardan birisin. Seninle oynamak ne büyük onurdu benim için... Önünde parlayan kariyerinin tadını çıkar. Hakkın ödenmez. İyi ki!!!" mesajını paylaştı.

Simay Barlas eski aşkının paylaşımına sayfasında yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas Halit Özgür Sarı
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