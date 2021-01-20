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Yağ yakıcı çay tarifi ile kas kaybetmeden kilolarınızdan kurtulun!

Betül Songur Betül Songur 20.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Yağ yakıcı çay, genellikle yağ yakıcı sebzelerin ve meyvelerin bir araya getirilerek ve kaynatılarak bunun suya geçişi, bu sebze ve meyvelerdeki yağ yakıcı etkinin suya geçişinin sağlanarak hazırlanarak yapılan çaylardır. Yağ yakıcı çay tarifi ise, maydanoz, yeşil elma, ananas ve tarçından oluşan bir çay tarifidir. Yağ yakıcı çay hem kaynatılarak hazırlanabilir, hem de blenderdan geçirilmiş karışımlar halinde de tüketilebilmektedir.

Yağ yakıcı çay için kullanılacak malzemeler, yağ yakımını hızlandıran bir meyve olan ananas, maydanoz, yeşil elma gibi malzemelerdir. Bu malzemeler büyük iri parçalar halinde, özellikle ananasın meyve kısmını değil, ortasındaki kök kısmı kullanarak yapacağınız bir çay, gün boyu içebileceğiniz ve sağlık açısından hiçbir etkisi olmayan, aksine yağ yakımını artıracak bir çay olacaktır.

YAĞ YAKICI ÇAY NASIL HAZIRLANIR?

Yağ yakıcı çayın malzemelerinden biri maydanozdur. Maydanozu sapıyla ve yaprağıyla birlikte kullanabilirsiniz. Bir avuç dolusu maydanoz küçük bir pencereye yıkanıp atılır. Ananasın göbeğindeki kısmın yarısı küçük küçük dilimlenip tencereye atılır. Yeşil elmanın kabuğu soyulup tencereye atılır, kısık ateşte fokurdamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynattıktan sonra zayıflatıcı çay hazırdır.

YAĞ YAKICI ÇAY NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Yağ yakıcı çay genellikle taze taze hazırlanıp gün içerisinde tüketilmelidir. Sabah ya da akşam tüketilmesi pek fark etmez, ama özellikle spor yapan kişilerde sabah sporunun daha faydalı olduğunu önerdiğimiz için de bu çayları sabah sporundan önce önermekteyiz.

Sabah sporundan 15-20 dakika önce, büyük bir su bardağı çaydan soğuk haliyle tüketilebilir. Sıcak da aynı şekilde tüketilebilir, etkisi ya da faydası değişmeyecektir.


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