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Yağan karı fırsat bilenler soluğu Ilgaz Dağı’nda aldı

02.02.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu Ilgaz Dağı’nda aldı.

Yağan karı fırsat bilenler soluğu Ilgaz Dağı’nda aldı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı’nda bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise akşam saatlerinden itibaren soluğu Ilgaz Dağı’nda aldı. Otellerde de doluluk oranının arttığı Ilgaz Dağı’na gelen vatandaşlar, akşam saatlerinde kartopu oynayıp, kızakla kayarak eğlendi.

Kar yağışının etkili olduğu Ilgaz Dağı’nda kara yolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

“KARIN YAĞDIĞINI GÖRÜNCE GELDİK”

Kar yağışını duyduklarında soluğu Ilgaz Dağı’nda aldıklarını ifade eden Gürhan Ak, “Kastamonu merkezden, karın yağdığını görünce geldik. Yumuşak bir kar havası var. Gayet güzel bir ortam var, kar güzel yağmış” dedi.

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