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Yağlı direkten bayrak almak için kıyasıya yarıştılar

03.07.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağlı direkten bayrak almak için kıyasıya yarıştılar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

Römorkörün sahildeki su gösterisiyle başlayan etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Subaşı, "Çok güzel kalabalık var. Bu, vatana, millete ve devlete sahip çıkan bir kitlenin olduğunu gösteriyor. Dosta düşmana sesleniyoruz; 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Kilimli sahip oldukça bu memleket batmayacaktır.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun da salgın nedeniyle etkinliği uzun süre yapamadıklarını belirterek, "Kilimli'yi terk edilen değil, tercih edilen ilçe hedefine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece yol, köprü yapmak değil, böyle etkinliklerle Kilimli'nin kabuğunu atmasını sağlamak istiyoruz. Bugün büyük adımı sizlerle atıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha coşkuyla kutlayacağımıza emin olabilirsiniz." dedi.

Konuşmaların ardından Kilimli Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi halk oyunları gösterisi düzenledi. Yüzme, fiber bot motor ve kano yarışlarının yapıldığı etkinlikte, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğin sonunda geleneksel yağlı direkte bayrak kapma yarışı yapıldı. Yarışmacılar, yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Uzun süren denemeler sonrası bayrağı alarak yarışı kazanan Cankut Alagöz'e para ödülü verildi.

Kutlamalara, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı Personeli Ufuk Karakök, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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