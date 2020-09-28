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Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'dan olay itiraf! 'Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, katıldığı canlı yayında kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur, "Yağmur, Emre'nin gözü önünde sevişmemizi sonra da öldürmemizi istedi. Hatta Emre'yi depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyerek ağızları açık bıraktı.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık kavgası devam ediyor. Çocuklarını hiçe sayan ve magazin basınında şoke eden iddialarla yer alan ikili yine gündemde... Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Canlı yayında cinayet planını itiraf eden Sungur, pes dedirtti.

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alındı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Sungur, Yağmur Aşık'ı cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.

"EMRE'NİN GÖZÜNÜN ÖNÜNCE SEVİŞİP KAFASINA SIKACAĞIM"

Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı.

Yağmur Aşık'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Sungur'un anlattıkları ise başta Arto ve Seren Serengil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

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