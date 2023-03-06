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Yağmur Atacan Fulya Öztürk'ü paylaştı! "Orada kamera arkasında da..."

06.03.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası ulaşılamayan köylere yardım ulaştıran Yağmur Atacan ilk günden beri deprem bölgelerinde olan gazeteci Fulya Öztürk'ü paylaştı! Atacan paylaşımıyla gündem oldu.

Yağmur Atacan Fulya Öztürk'ü paylaştı! "Orada kamera arkasında da..."

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan büyük yıkıma sebep olan depremlerden sonra aracına atlayarak ilk bir hafta ulaşılması zor köylere yardım ulaştırmıştı.

Yaptıklarıyla takdir toplayan Atacan depremin ilk gününden beri afet bölgelerinde olan ve zaman zaman da eleştirilen Fulya Öztürk'ü paylaştı.

"Bu kadın takdiri hak ediyor" diyen eski oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

Ekran Alıntısı

"Buna tüm Türkiye hemfikir, ama biraz dinlenmeyi de hak ediyor. Orada kamera arkasında da, durmadan çalışıyorsun; tüm depremzedeler şahit; herkes senden razı, bi' dur, bi' nefes al."

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ gününde

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