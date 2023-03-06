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  4. Stil İkonu'ndaki dansı tepki çekmişti! Hande Sarıoğlu tepkilere yanıt verdi

Stil İkonu'ndaki dansı tepki çekmişti! Hande Sarıoğlu tepkilere yanıt verdi

06.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu Stil İkonu'na sunucu olmuş ve programdan 4 bölüm sonra ayrılmıştı. Deprem gündemi yürekleri dağlarken programda kalça dansı yaptığı anlarla tepki çeken Hande Sarıoğlu olayın gerçeğini gelen tepkiler üzerine açıkladı.

Son günlerin en çok konuşulan moda programlarından biri de Stil İkonu... Programda sunucu olarak yer alan Hande Sarıoğlu jüri olan Hakan Akkaya ile gerilince programı bıraktı.

Ancak Hande Sarıoğlu'nun programdaki iddialı tarzı ve kalça dansı deprem sonrasına denk gelince tepki çekmişti.

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TAKDİR TOPLAYAN AÇIKLAMA

Güzel spiker Youtube için yaptığı yayına dair "Süper Lig’in dönüşüyle biz de işimizin başına döndük. Bu sezonun kalan kısmında Handekaplı Ertan’ın içeriğinde yaptığımız eğlenceli oyun kısmını kaldırdık. Ülkemin insanının başına gelen felaketi anlatmaya ne söz yeter ne his. Söylenecek her söz basit kalır. Hayat bizim için bir şekilde devam edecek ama yaralarımız henüz çok derin. Bir süre hayatımıza daha sessiz sakin devam etmeliyiz diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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YORUMA TEPKİ!

Bu açıklamaya spikerin yaptığı kalça dansı hatırlatıldı. Hande Sarıoğlu bunun üzerine takipçisine tepki göstererek "Önceden stoklu çekimdi o, erkenden yayınlamayı uygun görmüşler, çok biliyorsunuz her şeyi siz" dedi.

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