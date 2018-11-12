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Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, Kanal D'de yayınlanan '2. sayfa' programına konuk oldu. Yağmur Göçer, babasıyla yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, '2. Sayfa' programında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

İşte Yağmur Göçer'in açıklamaları:

"Baba sevgisine hasret kalmış bir kızım ben. Babam dokuz aydır benimle iletişime geçmiyor. Babamla fotoğraftaki gibi kalmayı çok isterdim. Psikolojik destek alıyorum. Küçükken annem, babam adına hediyeler yollardı. Annemin bizim oturduğumuz siteye girmesi yasaktı. Yan komşumun kızı beni aldı. İki üç saat içerisinde iğnelerle hazırlanıp ortaokul mezuniyetine gittim. Orada babamla olmak istiyordum."

"ONA ARTIK BABACIĞIM DİYEMEM"

"Hayallerimde bambaşka bir baba yarattım, onun sevgisini hiç hissetmedim. Velayet davalarında hep 'babam' dedim.
Hiç bir zaman aramızda baba-kız ilişkisi olmadı. Benim en büyük yaram babam. Keşke şöhret olmasaydı, benim babam olarak kalsaydı. Ben babama aşıktım o işine. Babam arasa ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ona artık 'babacığım' diyemem."

"EVDEKİ KÖPEĞE KIZIM DERDİ BANA DA TAKOZ"

"Babam ne yaparsa yapsın, ondan vazgeçmedim. Babamın kötü olmasını hiç istemedim. Evdeki kedi köpeğe 'kızım' derdi, bana da 'takoz' derdi. Babam beni bu kadar sevgisiz bıraktığının farkında değil. Ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra, beni bırakıp hemşireyle konsere gitti. Bizim güzel günlerimiz bir elin parmağını geçmez. Babam beni anlasaydı, anlatmak zorunda kalmazdım. Ona 'seviyorum' dersem hayata tutunamıyorum. Ama 'sevmiyorum' da demiyorum"

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Ferhat Göçer Yağmur Göçer ikinci sayfa

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Asıl takoz ortada işte
oysa kızım isimli şarkısında ne özel bir adammış diye yüreğimde yaşarmıştım o an. ben de babayim kuzucugum
Doktor ve sanatçı olan bir insanın bakışlarında bu kadar hırs normal değil zaten, kız haklı bence.
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