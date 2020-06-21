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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.06.2020 20:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.Kaza, Dinar-Çay il yolunun 43.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Dinar-Çay il yolunun 43. kilometresi Karaadilli beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay’dan Dinar ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Cihan K. (39) idaresindeki 03 SJ 250 plakalı tır, sağanak yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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