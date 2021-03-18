Yağmur Sarnıç Seren Serengil'e bel altı vurdu! 'Bacak aran...'

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın gündeminde yine Seren Serengil vardı. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.

Seren Serengil’in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç bununla da kalmadı Seren Serengil'in bir fotoğrafından bikini bölgesini kısmını paylaşarak "Bacak aran çok kötü" notunu düştü.

Sarnıç'ın Serengil'i hedef alarak "Millete b.k atana kadar kendine bak önce moruk" sözleri de herkesi şoke etti. Seren Serengil’in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti.

Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce Seren Serengil dava açmıştı.



