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  4. Yağmur Sarnıç Seren Serengil'e bel altı vurdu! 'Bacak aran...'

Yağmur Sarnıç Seren Serengil'e bel altı vurdu! 'Bacak aran...'

18.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın yine Seren Serengil'i hedef aldı. Seren Serengil'in bikini bölgesini paylaşan Sarnıç ağza alınmayacak sözleriyle tepki çekti.

Yağmur Sarnıç Seren Serengil'e bel altı vurdu! 'Bacak aran...'

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın gündeminde yine Seren Serengil vardı. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.

Seren Serengil’in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç bununla da kalmadı Seren Serengil'in bir fotoğrafından bikini bölgesini kısmını paylaşarak "Bacak aran çok kötü" notunu düştü.

Sarnıç'ın Serengil'i hedef alarak "Millete b.k atana kadar kendine bak önce moruk" sözleri de herkesi şoke etti. Seren Serengil’in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti.

Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce Seren Serengil dava açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Yağmur Sarnıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu kadın çok iğrenç bir yaratık sürekli belden aşağı vuruyor Allah kimseyi bunu gibi cahil ve aciz duruma düşürmesin.
kadın tam mafya cıktı be.ama bişey olmaz adaletimiz çok sağlam.
bikini derken neyi kastetmiş acaba

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