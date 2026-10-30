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Kızılcık Şerbeti'nde kriz üstüne kriz! Biri geliyor biri gidiyor

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona yine iddialı başladı ancak yaşanan ayrılıklar ve senaryodaki değişiklikler ile kan kaybetti. Son olarak senaristlerin değiştiği dizide bu akşam Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un geri dönüşü ekrana gelecek. Eski oyuncu kadroya yeniden dahil olurken bir ismin projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde kriz üstüne kriz! Biri geliyor biri gidiyor
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yaşanan ayrılıklar ve senaryodaki değişikliklerle kan kaybeden Kızılcık Şerbeti yeniden reytinglerde yükselişe geçmeye hazırlanıyor. Dizinin sevilen karakteri Nursema bu akşamki bölümle birlikte diziye yeniden dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti nde kriz üstüne kriz! Biri geliyor biri gidiyor 1

BEKLENMEDİK AYRILIK

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un geri dönüşü seyirciyi mutlu ederken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı gündeme geldi.

Kadroya yeni sezonda dahil olan "Lider" karakterinin hikayesinin sonuna gelindiği ortaya çıktı. Murat Aygen, iki bölüm sonra diziye veda edeceğini açıkladı.

Aygen diziye veda edeceğini magazin muhabiri Samet Aday'a verdiği röportajda, '' Ben bunu seninle paylaşayım mı? Paylaşayım. Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden' cümleleriyle açıkladı.

Kızılcık Şerbeti nde kriz üstüne kriz! Biri geliyor biri gidiyor 2

'BU ADAMI KABUL ETMEDİM'

Aygen, 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası. Kabul edebileceğim bir noktada olmayan bir işin içinde bulunmamayı da tercih ediyorum' diyerek kararının arkasındaki asıl nedeni açıkça ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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