Yağmur yağdı, mezarlar açığa çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sağanak yağmurlar sebebiyle asırlık mezarlar açığa çıktı.

Yeni Yenice Mahallesinde yağan şiddetli yağmurların toprak yüzeyini aşındırması sonucu mezar stelleri açığa çıktı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine söz konusu stellerin bulunduğu alanda gerekli emniyet tedbirleri alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Bandırma Müze Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından şiddetli yağmurlar sonucu ortaya çıkan steller Bandırma Müzesi’ne taşındı. Bandırma Müze Müdürlüğü uzmanlarınca söz konusu stellerin çıkarıldığı alanda ve diğer kalıntılar üzerinde incelemeler devam ediyor.

