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  4. Yağmurda zarar görerek yarıklar oluşan ev yıkıldı

Yağmurda zarar görerek yarıklar oluşan ev yıkıldı

ADANA HABERLERİ  | 11.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Adana’daki yoğun yağışlarda temeline su girmesi nedeniyle büyük hasar alan evin yıkımı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in ev sahiplerini ikna etmesiyle gerçekleşti.Adana’nın yoğun yağış aldığı günlerde Çukurova İlçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde bir evin temeline su girdi ve sonrasında binanın duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

Adana’daki yoğun yağışlarda temeline su girmesi nedeniyle büyük hasar alan evin yıkımı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in ev sahiplerini ikna etmesiyle gerçekleşti.
Adana’nın yoğun yağış aldığı günlerde Çukurova İlçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde bir evin temeline su girdi ve sonrasında binanın duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Evin temelden kaydığını ve duvarların yarılmaya başladığını gören Çukurova Belediyesi ekipleri yıkım kararı aldı.
Ev sahipleri Hatun ve Ali Tik çifti kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle yıkıma karşı çıktı. Aldığı büyük hasardan dolayı her an yıkılabilecek evlerinin önünde oturan Hatun-Ali Tik çifti, devletin kendilerine yardımcı olmasını istediler.

Aileyi Başkan Soner Çetin ikna etti
Bu arada ev sahiplerinin yıkım konusunda gönüllü olmadığını öğrenen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslılar Mahallesi’ne gitti. Hatun-Ali Tik çiftiyle görüşen Başkan Soner Çetin, evin yıkımı konusunda onları ikna etti. Başkan Soner Çetin, “Sizleri evsiz bırakmayacağız. Devlet sahip çıkacaktır. Sayın valimiz ve kaymakamımızla da görüşeceğim. Gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanına da durumu ileteceğim. Hiç merak etmeyin hiçbir şey olmazsa size kendi cebimden yardım edeceğim” dedi.
Mahalle sakinleri bu sözler üzerine Başkan Soner Çetin’e alkışlarla karşılık verdi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Çetin, evin büyük zarar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
Bir süre sonra çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ağır hasarlı ev Başkan Soner Çetin gözetiminde Çukurova Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Hatun-Ali Tik çifti 20 yıldır oturdukları evin yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler.

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