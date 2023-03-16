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Yağmurdan kaçan vatandaşlar sığınacak yer aradı

16.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de etkisini gösteren kuvvetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sokak hayvanları ıslanmamak için bina altlarına sığındı.

Yağmurdan kaçan vatandaşlar sığınacak yer aradı

Bu sabah erken saatlerde başlayan yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısına rağmen yağmura önlem almayan vatandaşlar zor durumda kalınca ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Bina altlarına, alışveriş merkezlerine ve çevre esnafına sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesi beklerken, şemsiyesi olanlar ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti. Vatandaşlar, yollarda oluşan yoğun su birikintileri yüzünden yürümekte zorlanırken, sokak hayvanları da kuvvetli yağıştan nasibini aldı. Çevredeki dükkânlara ve saçak altlarına sığınan köpeklerin zor durumda kalması yürekleri sızlattı.

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