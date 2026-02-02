Arabistan'da yer yerinden oynadı! Ronaldo "maça çıkmam" dedi, Fenerbahçe'nin Kante transferi yattı!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferini bitirmek için geri sayıma geçtiği saatlerde, Suudi Arabistan'dan gelen haber soğuk duş etkisi yarattı. Olayın başrolünde ise dünya starı Cristiano Ronaldo var. Portekizli yıldızın çıkardığı kriz, Fenerbahçe'nin kurulu transfer planını yerle bir etti.

RONALDO'DAN "AL HILAL" İSYANI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Hilal'in 3 puan gerisinde olan Al Nassr'da, Cristiano Ronaldo kazan kaldırdı. Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun (PIF), Al Ittihad'ın golcüsü Karim Benzema'yı lig lideri Al Hilal'e transfer etme planı Ronaldo'yu çileden çıkardı.

Zaten güçlü olan rakibinin Benzema ile daha da güçlenmesini haksız rekabet olarak gören Ronaldo, yönetime "Al Riyadh maçında sahaya çıkmam" diyerek rest çekti.

ZİNCİRLEME REAKSİYON: FENERBAHÇE YANDI!

Ronaldo'nun bu sert çıkışı sonrası PIF, kaosu dindirmek için Benzema'nın Al Hilal'e transferini askıya aldı. İşte Fenerbahçe'yi yakan gelişme tam bu noktada yaşandı.

Transfer zinciri şöyle kilitlendi:

Plan: Al Ittihad, Benzema'yı Al Hilal'e gönderip, yerini Fenerbahçe'den En-Nesyri ile dolduracaktı. Karşılığında ise Kante'yi Fenerbahçe'ye verecekti.

Kriz: Ronaldo yüzünden Benzema takımda kalınca, Al Ittihad'ın En-Nesyri ihtiyacı ortadan kalktı.

Sonuç: En-Nesyri gitmeyince, Al Ittihad N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye gidişine onay vermedi.

HER ŞEY BEKLEMEYE ALINDI

Cristiano Ronaldo'nun yarattığı bu "kelebek etkisi" nedeniyle; Benzema, En-Nesyri ve Kante üçgenindeki dev takas operasyonu durma noktasına geldi. Fenerbahçe yönetimi şimdi Suudi Arabistan'daki krizin çözülmesini ve transfer kilidinin yeniden açılmasını bekliyor.