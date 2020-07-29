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Yahşihan aile mezarlığı bayrama hazır

KIRIKKALE HABERLERİ  | 29.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hummalı bir bakım onarım hizmeti yaparak mezarlıkların genel temizlik çalışmalarını hazır hale getirdi.Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramında kabirlerin daha rahat ziyaret edilebilmesi için genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürdü.

Yahşihan aile mezarlığı bayrama hazır

Yahşihan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hummalı bir bakım onarım hizmeti yaparak mezarlıkların genel temizlik çalışmalarını hazır hale getirdi.
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramında kabirlerin daha rahat ziyaret edilebilmesi için genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürdü. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kurban Bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için mezarlıklarda yoğun bir çalışma olduğunu belirtti. Mezarlıkların bakım ve onarımlarının yıl boyunca aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Türkyılmaz, “Bayram önceleri de mezarlıklarda genel olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bayramlarda en fazla ziyaret edilen yerlerin başında mezarlıklar geliyor. Hemşehrilerimizin temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı bayramdan önce bitirip hazır hale getirdik” dedi.
Korona virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Lüy ise, Kurban Bayramı boyunca İmam Buhari Taziye Evi’nin merhum yakınları için her an hizmet verdiğini hatırlattı.

Yahşihan aile mezarlığı bayrama hazır

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