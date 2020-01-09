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  4. Yahya Kaptan, Dilovası’nda anıldı

Yahya Kaptan, Dilovası’nda anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan,100.ölüm yıl dönümü nedeniyle Dilovası Tavşancıl Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.Dilovası Belediyesi, Milli mücadele döneminde yaptığı kahramanlıklarla bilinen Yahya Kaptan’ın 100.

Milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan,100.ölüm yıl dönümü nedeniyle Dilovası Tavşancıl Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.
Dilovası Belediyesi, Milli mücadele döneminde yaptığı kahramanlıklarla bilinen Yahya Kaptan’ın 100. ölüm yıl dönümü dolayısı ile anma programı düzenledi. Yahya Kaptan’ın Tavşancıl Akıncılar Mezarlığı’ndaki kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Yahya Kaptan, mezarı başında ki törenin ardından tören daha sonra Dilovası Belediyesi Kültür merkezinde devam etti. Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “1891 yılında Makedonya’da doğan daha sonra Tavşancıl’a yerleşip, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yer alarak Kocaeli yöresindeki milis kuvvetlerinin komutanı olan milli mücadele Tavşancıl’lı milli kahramanımız Yahya Kaptan, Balkan Savaşında ve Birinci Dünya savaşında da önemli görevlerde bulunmuş önemli kahramanlıklar sergilemiştir” dedi.
“Özellikle Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk ile çıktığı yolda İstanbul’daki Karakol Cemiyeti’nin de yardımıyla Anadolu’ya gitmek isteyenlere yardım etmiş” diyerek sözlerine devam eden Şayir, “Gebze’de Kuvayı Milliye’yi örgütleyerek İstanbul-Kocaeli yöresinde çeşitli eylemlere girişmiştir. Kahramanlıklarla dolu mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün önem verdiği ve Nutuk’ta bahsettiği milli mücadele kahramanımız son olarak Tavşancıl’da girdiği çarpışmada yakalandı ve 9 Ocak 1920’de başı kesilerek öldürüldü. Vatan için millet için canını ortaya koyan Yahya Kaptan’ın ruhunu iyi anlayıp, idrak etmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Yahya Kaptan’a ve Yahya Kaptan gibi geçmişte bu ülke için canını feda eden tüm şehit kahramanlarımızı saygı ile anıyorum. Allah rahmet eylesin." Bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz” diye konuştu.
Başkan Şayir’in konuşmasının ardından Kültür Merkezi’nde ki anma töreninde konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İbrahim Şirin ve Doç.Dr Burhan Sayılır, dinleyicilere Milli Mücadele Kahramanımız Yahya Kaptan’ın hayat hikayesini ve girdiği mücadeleler hakkında önemli bilgiler verdiler.

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