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Yahya Kaptan pazarı pazartesi günü açılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Yahya Kaptan Mahallesi’nde pazar günleri kurulan halk pazarı, hafta sonu uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle 20 Nisan Pazartesi günü kurulacak.İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde her pazar günü kurulan halk pazarı, hafta sonu yeniden uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu hafta 20 Nisan Pazartesi günü kurulacak.

Yahya Kaptan pazarı pazartesi günü açılacak

Yahya Kaptan Mahallesi’nde pazar günleri kurulan halk pazarı, hafta sonu uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle 20 Nisan Pazartesi günü kurulacak.
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde her pazar günü kurulan halk pazarı, hafta sonu yeniden uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu hafta 20 Nisan Pazartesi günü kurulacak. Yahya Kaptanlılar önümüzdeki pazartesi günü aynı yerde açılacak olan pazardan, yine aynı şekilde faydalanabilecek. İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği pazar yerlerine maske ve eldiven standı ile dezenfektan otomatı yerleştirerek, sağlıklı alışveriş için vatandaşların kullanımına sundu.
Öte yandan, İzmit Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında Akmeşe pazar alanının etrafını kapatma çalışmalarına da vatandaşların isteği üzerine başladı. Akmeşe’yi her fırsatta ziyaret ederek, mahalledeki eksikleri kontrol eden Başkan Hürriyet, pazar alanını kapatma sözünü de tuttu. Pazar yerini kapatma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Hürriyet, “Pazarcı esnafımız ve vatandaşımıza verdiğimiz söz sonrası pazar alanını kapatma çalışmalarına başladık. Akmeşe de Akmeşeli vatandaşlarımız da bizim için çok kıymetli. Pazar alanının yeni haliyle hem esnafımız hem vatandaşımız yağmurdan ve rüzgârdan etkilenmeyecek şekilde daha iyi şartlarda alışverişlerini yapabilecekler” dedi.

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